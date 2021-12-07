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大陸糧食產量1.3兆斤 再創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸國家統計局公布，2021年中國糧食總產量1兆3657億斤，比上年增加267億斤，增長2.0%，全年糧食產量再創新高，連續7年保持在1.3兆斤以上。圖為江蘇南京郊外農田水稻收割場景。（中新社）
大陸國家統計局公布，2021年中國糧食總產量1兆3657億斤，比上年增加267億斤，增長2.0%，全年糧食產量再創新高，連續7年保持在1.3兆斤以上。圖為江蘇南京郊外農田水稻收割場景。（中新社）

大陸國家統計局6日公布，2021年中國糧食總產量1兆3657億斤，比上年增加267億斤，增長2%，全年糧食產量再創新高，連續7年保持在1.3兆斤以上。

中新社報導，國家統計局農村司副司長王明華表示，2021年，各地層層壓實糧食生產責任，落實最嚴格的耕地保護制度，堅決遏制耕地「非農化」、防止「非糧化」，進一步加大糧食生產扶持力度，支持復墾撂荒地，開發冬閑田，提高農民種糧積極性。中國糧食播種面積17.64億畝，比上年增加1295萬畝，增長0.7%，連續兩年實現增長。

具體而言，2021年，中國穀物播種面積15.03億畝，比上年增加3320萬畝，增長2.3%。王明華表示，去年以來，玉米價格大幅上漲，種植效益提高，農民種植玉米意願增強，中國玉米播種面積達6.50億畝，比上年增加3090萬畝，增長5%。受播期土壤墒情適宜和種植效益趨好等有利因素影響，小麥播種面積3.54億畝，比上年增加283萬畝，增長0.8%，扭轉了面積連續4年下滑的勢頭。 　　

2021年，中國豆類播種面積1.52億畝，比上年減少2209萬畝，下降12.7%。其中，大豆播種面積1.26億畝，比上年減少2200萬畝，下降14.8%，主要是由於大豆收益與玉米相比較低，農民種植意願減弱。

當天公布的數據還顯示，2021年中國糧食作物單產387公斤/畝，每畝產量比上年增4.8公斤，增長1.2%。

王明華說，雖河南等地極端強降雨引發洪澇，西北陝甘寧局部地區階段性乾旱，秋收時期華北和黃淮海地區連陰雨天氣，對部分地區秋糧產生一定影響，但主要農區大部分時段光溫水匹配良好，氣象條件總體有利糧食作物生長發育和產量形成。

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