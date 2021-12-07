沃爾瑪山西關店 現只剩6家

美國連鎖超市沃爾瑪山西太原三牆路店6日迎來最後一個營業日，該店成為沃爾瑪進入山西市場後關停的首家門店。近來，北京、深圳、重慶、無錫、太原等多地門店發布停業公告。據媒體不完全統計，僅2021年沃爾瑪關店數量已達兩位數。

中新社報導，2016至2020年，沃爾瑪關閉大陸80家店，基本都是租約到期。

當日，沃爾瑪太原三牆路店入口處停業公告醒目，貨架都已清空，多組貨櫃搬離，只有幾名工作人員和保安在超市裡進行最後的檢查。

該店11月30日發布公告稱將於2021年12月7日停止營業。發布公告的第二天，不少聞訊而來的民眾忙著搶購打折商品，部分商品直接拆箱放置在貨架上售賣。此前售賣服裝、家居用品、玩具等商品的三樓已封閉。

負責該店關閉的李經理表示，11月30日前，該店80多名員工或調去其他分店，或已離職。目前負責此次關店等各項工作的50多名員工都是從山西、河南、河北等沃爾瑪門店調來的。至此，沃爾瑪在山西還剩6家門店。

近年來，關店已成沃爾瑪的常規動作。日前，作為中國大陸第一家沃爾瑪超市，深圳洪湖沃爾瑪即將停業消息引發熱議。

有專家認為，此次閉店，並非所謂「撤離中國」，連鎖企業根據經營情況調整店鋪分布本質上是很正常的商業行為，在零售業戰略轉型的大背景下更是如此。

沃爾瑪財報顯示，2021財年營收5592億美元，同比增長6.7%，歸屬於母公司股東的淨利潤135.1億美元，同比下降9.2%，其中2020年第四季度歸屬於母公司股東的淨利潤虧損20.91億美元。