中蒙最大陸路口岸迎雙喜

中蒙最大陸路口岸—二連浩特鐵路口岸6日迎來兩大喜事：提前完成全年進出口運量指標，中歐班列破2500列。

中新社報導，2021年截至目前，二連浩特鐵路口岸提前33天完成中鐵呼和浩特局集團有限公司下達的1550萬噸進出口運量年度考核指標；二連浩特鐵路口岸累計接運出入境中歐班列突破2500列，均創歷史同期新高。

6日午間，中國鐵路呼和浩特局集團公司二連車站對外發布了這兩則消息。 二連浩特鐵路口岸位於中國正北方，不僅是中蒙最大陸路口岸，也是「一帶一路」建設和「中蒙俄經濟走廊」上的重要節點城市，是中歐班列中線通道的唯一出入境口岸，也是中國國內貨物出口至蒙古國、俄羅斯等國家的重要通道。

二連車站調度車間副主任張鵬介紹說，近年來，隨著中國與「一帶一路」沿線國家的經貿往來日益緊密，經二連浩特鐵路口岸的進出口貨物運輸規模逐年遞增，特別是中歐班列開行數量、質量均大幅提升，為保障中歐及沿線國家物流暢通和物資供應穩定發揮了重要作用。

他說，目前，每天有40多列出入境貨物列車通過二連浩特，穿梭於蒙古高原、俄羅斯腹地、歐洲大陸及中國多個省市。