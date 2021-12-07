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兩岸青年在福建當主播 推銷農產品

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021年兩岸農產品主播實訓營暨福建省台聯第十三期電商實訓營6日在福建省漳州市開營，有台灣青年、定居台胞及幫扶地區人員約40人參加實訓。

中新社報導，漳州市委統戰部副部長王金獅表示，希望通過本次活動提升在閩台胞就業創業技能，推動台胞積極參與大陸直播電商產業發展，共享電商發展紅利，助力台胞在閩追夢、築夢、圓夢。

本次實訓營聚焦直播電商發展，以「接地氣」的課程設計，積極為台胞就業、創業搭建平台、提供便利。理論課程涉及農產品品牌創建與管理、農產品營銷方案制定、直播平台和直播產品的選擇、直播流程與直播腳本的設計、商品拍攝技巧、撰寫直播選品計劃書、直播實操及直播復盤等方面，涵蓋直播電商關鍵環節，手把手教授學員「零基礎」做直播電商。

為適應新經濟發展，福建省台灣同胞聯誼會創辦台灣青年電子商務實訓營，自2015年以來已舉辦12期，吸引千餘名兩岸青年參加。

福建省台灣同胞聯誼會相關負責人稱，創辦台灣青年電子商務實訓營旨在落實惠及台胞政策措施，引導廣大在閩台胞服務福建鄉村振興。

漳台兩地淵源深厚，台灣現有人口中祖籍漳州的近1000萬人。近年來，漳州不斷探索兩岸融合發展新路，深化經濟領域融合、保障台胞台企權益、增進情感文化認同，建設兩岸產業融合發展先行示範區、兩岸基層融合發展先行區，為廣大台胞台商在漳州創新創業開拓新的空間和舞台。

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