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中國物流集團成立

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國物流集團有限公司6日正式成立。這家新央企將努力降低社會物流成本，維護產業鏈供應鏈安全穩定，致力打造具有全球競爭力的世界一流綜合性現代物流企業集團。

中新社報導，新組建的中國物流集團由原中國鐵路物資集團有限公司，與中國誠通控股集團有限公司物流板塊的中國物資儲運集團有限公司、華貿國際物流股份有限公司、中國物流股份有限公司、中國包裝有限責任公司4家企業為基礎整合而成。同步引入中國東方航空集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、招商局集團有限公司作為戰略投資者，形成戰略協同。

該集團是中國國務院國資委直接監管的又一家股權多元化中央企業，股權結構為：國務院國資委和中國誠通控股集團有限公司分別持有38.9%；3家戰略投資者持股比例分別為10%、7.3%、4.9%。

新組建的中國物流集團經營網點遍佈國內30個省（市、區）及海外五大洲，擁有土地面積2426萬平方米、庫房495萬平方米、料場356萬平方米；擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉庫42座；整合社會公路貨運車輛近300萬輛；其國際班列縱橫亞歐大陸，在國際物流市場具有較強競爭優勢。

中國物流集團在「十四五」乃至今後較長時期，將定位於「綜合物流服務方案提供者、全球供應鏈組織者」，著力發展供應鏈物流、民生物流、特種物流、危險品物流、工業物流、應急物流、冷鏈物流、跨境物流等，涵蓋倉儲、運輸、配送、包裝、多式聯運、國際貨代、期貨交割、跨境電商、國際貿易、物流設計、供應鏈管理、加工製造、科技研發、電子商務等綜合物流服務各種業態。

國務院 電商

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