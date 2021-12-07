梁維特：深合區可試驗金融新模式

國際金融論壇（IFF）第18屆全球年會（F20峰會）正在廣州舉行。國際金融論壇副理事長、澳門特區政府經濟財政司前司長梁維特5日通過視頻在年會上表示，橫琴粵澳深度合作區將為國家金融業的創新發展提供試驗田，「對於中國而言，深合區是風險可控、試錯成本較低的區域。如果一些新的發展模式在這裡能證明具有可行性，就能迅速將其擴大到整個灣區，服務國家戰略」。

中新社報導，梁維特說，隨著金融科技不斷創新發展，各種新業態、新應用、新模式不斷湧現，將對金融基建、服務、人才等提出更高的要求。在把握好各種新生事物帶來的發展機遇的同時，如何守住不發生系統性金融風險的底線，值得高度關注。

梁維特表示，在粵港澳大灣區國際金融樞紐的建設過程中，需要大灣區各地根據不同的功能和定位，發揮自身所長，服務區域所需，才能進一步加快國際金融樞紐的建設。

為實現上述目標，澳門、廣州南沙分別在標準對接以及知識產權工作上具有獨特優勢，彼此通過錯位發展，實現互補共贏。

梁維特稱，廣深港澳科技創新走廊正加快形成，澳門作為大灣區四個中心城市之一，在推進經濟適度多元發展的過程中，應透過科技賦能高質量發展。他建議澳門結合自身中葡商貿合作服務平台的定位以及橫琴深合區的金融創新優勢，發展綠色金融，創新綠色金融產品和業務，並透過葡萄牙對標歐盟標準，促成雙方互利共贏合作。

而隨著粵港澳大灣區國際科技創新中心建設的步伐不斷加快，創新與知識產權保護已成大灣區創新發展的核心競爭力之一。梁維特認為，廣州南沙在粵港澳大灣區推進知識產權領域的國際合作和相向企業往來的過程中應該大有可為，具體可考慮結合澳門中葡商貿合作服務平台的定位，建立知識產權全鏈條保護的服務體系，為雙方地區企業走向對方市場提供全方位的服務。