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海南自貿港 迎接首家國際銀行

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南自貿港迎來了首家國際銀行。匯豐銀行（中國）有限公司海口分行6日正式開業，新分行將聯動匯豐全球服務資源，為海南建設高水平自由貿易港、打造「雙循環」交匯點提供金融支持，並協助海內外企業把握自貿港發展帶來商貿機遇。

中新社報導，新分行將專注對公業務，致力為本地和外資企業提供廣泛的人民幣及外幣金融解決方案，包括流動資金貸款、固定資產貸款、項目融資，以及豐富的貿易融資產品、便捷的跨境資金收付和專業的企業財資管理方案等，通過國際金融服務，助客戶聯通本地與全球市場的貿易和投資機遇。

匯豐海口分行行長夏冉表示，隨著自貿港政策相繼落實，海南經濟發展及對外經貿往來不斷提速，今年上半年外商投資同比增長超過600%，海南正成為海外企業投資中國的新熱土。

他說，新分行的設立能讓匯豐更好地服務當地日益增長的跨境金融需求，為本地企業拓展海外市場提供支持，同時協助海南引入更多優質國際企業和外商投資。

根據「海南省金融業發展十四五規劃」，海南將「分三步走」，建立與高水平海南自由貿易港相適應的金融體系。具體指標而言，到2025年海南省金融業增加值達1000億元人民幣，金融行業佔GDP比重達10%，金融業從業人數達到12萬人，各類金融機構達到1000家。

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