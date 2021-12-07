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松山湖科學城 5年內引萬名人才

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
東莞松山湖科技產業園區一景。圖／松山湖提供
東莞松山湖科技產業園區一景。圖／松山湖提供

廣東東莞市松山湖高新區6日出台「松山湖高新區關於推動松山湖科學城人才優先發展打造國際創新人才集聚地的實施意見」（下稱「實施意見」），為粵港澳大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區松山湖科學城建設引進人才。其中明確，從2021年起到2025年，5年內計劃引進各類高層次人才和緊缺急需人才10000名。

中新社報導，松山湖科學城位於東莞、深圳兩大城市交界處，是廣深港澳科技創新走廊的重要節點之一，也是粵港澳大灣區創新資源最密集、自然資源最優越的地區之一。松山湖科學城於2020年7月納入大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區，成為承載國家科技創新戰略實施的重要平台。

此次出台的「實施意見」圍繞松山湖科學城建設中的基礎研究、應用研究、科技成果轉移轉化及產業化目標，推出系列人才政策。其中明確，從2021年起到2025年，5年內計劃引進各類高層次人才和緊缺急需人才10000名。

根據「實施意見」，松山湖高新區將設立人才發展專項資金，引進各類青年人才尤其是全球知名高校畢業生。對全日制本科、碩士和博士人才，分別給予最高3萬元（人民幣，下同）、6萬元、20萬元綜合補貼。對高層次人才團隊給予最高1億元綜合支持，對具備世界級影響力的頂尖人才的資助額度更是上不封頂。

與此同時，未來5年，松山湖高新區將統籌包括產權型和非產權型在內的多種類型人才房10000套，打造高層次人才社區，保障人才住房需求。

此外，松山湖高新區還將設立目標規模為10億元的松山湖天使投資基金，為符合松山湖主導產業方向的種子期、初創期人才創業項目提供投融資支持。

東莞市松山湖高新區黨工委委員、管委會副主任黃樂瑜透露，除「實施意見」外，目前「東莞松山湖高新區新引進人才綜合補貼管理規定」已印發，港澳人才政策、青年人才政策已通過審定，將於近期正式印發。

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