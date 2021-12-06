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陸房企花樣年11月房地產銷售額近80億 年減逾6成

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
花樣年及其附屬公司11月銷售金額約人民幣18.09億元，年減63.47%。（圖／取自澎湃新聞）
花樣年及其附屬公司11月銷售金額約人民幣18.09億元，年減63.47%。（圖／取自澎湃新聞）

大陸房企花樣年控股6日披露11月房地產銷售情況，公告顯示，11月花樣年及其附屬公司的銷售金額約人民幣18.09億元（約新台幣79.96億元），年減63.47%，相應已售建築面積為約8.73萬平方公尺，平均售價為每平方公尺約人民幣2萬716元。而前11月累積銷售額年增3.75%。

澎湃新聞報導，前11月，花樣年集團已累積的銷售金額為約人民幣447.86億元（約新台幣1979.54億元），年增長3.75%；相應已售建築面積為約285.65萬平方公尺，平均售價為每平方公尺約人民幣1萬5679元。

花樣年集團官方微信公眾號6日稍早發布文章「潘軍談花樣年：置死地而後生」，花樣年控股董事局主席潘軍在文章中表示，他和花樣年集團創辦人兼執行董事曾寶寶討論應對可能出現的危機，積極地和所有的相關機構聯繫，比如深圳政府的各個區委辦、主要的金融機構、核心的供應商，期間有時也出差去各地政府，包括（房地產）交付量極大的成都。面對這次危機，花樣年的策略是「保交付、保民生、保穩定」。

潘軍表示，「我們現在極度缺氧，極度缺乏現金流，都得去售賣資產換來最根本的保障。大家應該彼此更多地去體諒、去思考我們能為業主做點什麼，畢竟業主付了錢買了我們的產品，我們應該去主動兌現自己的承諾。昨天成都家天下和青島碧雲灣又交付了1000多套住宅，我們還在積極地向業主交付我們的產品。」

他強調，花樣年會集中所有資源，來保證對業主、對社會、對政府的承諾。花樣年要交付，而且要優質交付，這是花樣年未來還能生存下去的根本。

此外，提及被海外債權人申請清盤一事，潘軍說，他相信不會被海外債權人申請清盤。「我們的債權、債務關係相對比較簡單；我們的債務規模相對比較小；我們整體的資產結構、融資結構也比較簡單。所以我相信只要債權人、合作方、業主能給我們時間，花樣年能夠解決現在所面臨的挑戰。」

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