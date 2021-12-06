恒大設風險化解委員會 許家印任主席

中國一款社交應用程式「小紅書」近年吸引年輕人分享生活見聞，但日前有傳媒披露，該平台有不少未成年人暴露私隱的影片和照片，App更以此為賣點推送，而相關帖文下方更有不少成年人發表性騷擾留言。

2021-12-06 20:21