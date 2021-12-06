中共中央政治局會議：明年經濟工作穩字當頭

據新華社，中共中央政治局12月6日召開會議，分析研究2022年經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會議。明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，繼續實施好擴大內需戰略。

會議要求，做好明年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接中共二十大。

會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。

微觀政策要激發市場主體活力。要強化知識產權保護。結構政策要著力暢通國民經濟循環，提升製造業核心競爭力，增強供應鏈韌性。要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。改革開放政策要增強發展動力，有效推進區域重大戰略和區域協調發展戰略，抓好要素市場化配置綜合改革試點，擴大高水平對外開放。社會政策要兜住民生底線，落實好就業優先政策，推動新的生育政策落地見效，推進基本養老保險統籌，健全常住地提供基本公共服務制度。

會議指出，要堅持「外防輸入、內防反彈」，做好疫情防控工作。統籌安排煤電油氣運保障供應，確保老百姓溫暖過冬。要保障農民工工資發放。要做好北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作，確保辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

此前，習近平主持召開中共中央政治局常委會會議，聽取中共中央紀委國家監委2021年工作情況和十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議準備情況匯報。

會議同意，明年1月18日至20日召開十九屆中共中央紀律檢查委員會第六次全體會議。