人行降準2碼穩經濟 釋放5.2兆長期資金

為支持實體經濟發展，中國人民銀行（大陸央行）6日公告，於本月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。大陸央行指出，此次降準為全面降準，共計釋放長期資金約人民幣1.2兆元（約新台幣5.2兆元）。

大陸央行網站公告，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定於2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。

公告強調，將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨週期調節，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

大陸央行負責人說明，官方穩健貨幣政策取向沒有改變，此次降準是貨幣政策常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分被金融機構用於補充長期資金，更好滿足市場主體需求。

另一方面，大陸央行此次降準目的是加強跨週期調節，優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支持實體經濟。此次降準降低金融機構資金成本每年約人民幣150億元。

大陸央行指出，此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點，共計釋放長期資金約人民幣1.2兆元。

在此之前，大陸國務院李克強4日與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）視訊時透露，大陸將針對市場主體需求制定政策，「適時降準」。