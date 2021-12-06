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中國社科院：估大陸2021經濟成長8% 2022剩5.3%

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國社科院發表2022年經濟藍皮書，預測中國大陸未來經濟走勢。圖為廣州港南沙港區碼頭。（新華社）
中國社科院發表2022年經濟藍皮書，預測中國大陸未來經濟走勢。圖為廣州港南沙港區碼頭。（新華社）

中國社科院6日發表《經濟藍皮書》，預計2021年大陸經濟增長率為8%，2022年增長5.3%左右，建議適度加大宏觀政策逆週期調節力度，注重做好跨週期調節，另積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要穩量降負等，以抗擊經濟維穩的風險挑戰。

中國社會科學院6日主辦「2022年《經濟藍皮書》發布會暨中國經濟形勢報告會」，藍皮書分析指，未來一段時期，全球經濟將延續復甦走勢，但復甦面臨不確定性。

藍皮書預計，2021年大陸經濟增長率為8.0%，2020到2021年兩年平均增長5.1%，另考慮到全球疫情仍在持續，預計2022年大陸經濟增長率為5.3%左右，2020到2022年三年平均增長5.2%，略高於2020到2021年兩年平均成長率。

物價方面，藍皮書預計2022年總體溫和上漲，PPI漲幅下降，CPI漲幅提高，PPI和CPI分別上漲5.0%和2.5%，兩者剪刀差將明顯縮小；此外，隨著主要經濟體產能逐步修復，出口替代效應將有所減弱，預計2022年大陸進口和出口成長率分別為10.4%和6.0%，較今年明顯回落，但仍保持一定韌性。

對於外界關注房地產市場風險，藍皮書建議，官方在執行房地產「三條紅線」、「兩集中」政策過程中，積極推動房地產業「軟著陸」，既要防止土地拍賣頻繁流標、熱門城市供地不足導致後期房價暴漲，又要防止四、五線城市房價過快下跌引發的連帶風險。

中國社科院並建議，2022年，應適度加大宏觀政策逆週期調節力度，注重做好跨週期調節。其中，積極的財政政策要加力提效，繼續保持一定支出強度，更加注重促進產業轉型升級和以人為核心的城鎮化，對沖經濟增長放緩壓力；另穩健的貨幣政策要穩量降負，增強信貸總量增長的穩定性，引導實體經濟平均融資利率下降，降低實體經濟利息負擔，有效應對成本推升型通貨膨脹。

此外，中國社科院建議，要堅持就業優先政策，加快破除勞動力市場結構性矛盾，強化城鎮就業擴容提質，努力做好保供穩價工作，切實降低企業運營成本，注重各領域政策協調。

實體經濟 房地產 CPI

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