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四川德陽上榜「先進製造業百強市」

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽擁有大陸一流、世界知名的重裝製造企業，圖為東方鍋爐助力新疆首個光熱電站實現24小時不間斷發電。圖／本報四川德陽傳真
德陽擁有大陸一流、世界知名的重裝製造企業，圖為東方鍋爐助力新疆首個光熱電站實現24小時不間斷發電。圖／本報四川德陽傳真

11月29日，「賽迪顧問先進製造業百強市（2021）」重磅發布，榜單中四川有5個城市入選；其中，德陽位列大陸第58位，居成都（第9位）之後全省第二。

賽迪顧問智慧裝備產業研究中心從創新能力、融合發展、經濟帶動、品牌品質和綠色集約五個維度、27指標，對大陸293個地級市的製造業發展情況，進行研究和綜合評估，發布了先進製造業百強市（2021）榜單。

先進製造業是構建現代產業體系、培育發展新動能、助推經濟高品質發展的重要手段，是城市能級和核心競爭力的重要體現。

德陽擁有國機重裝、東方汽輪機、東方電機、東方風電、宏華石油等一批大陸一流、世界知名的重裝製造企業。大陸60%的核電產品、50%的大型電站鑄鍛件、40%的水電機組、30%的火電機組和汽輪機，都由德陽製造。以8萬噸模鍛壓機、「華龍一號」、CAP1400、巨型水電裝備、10MW海上風電機組和50MW重型燃氣輪機為代表的一批「國之重器」，在德陽誕生。

目前，德陽已初步形成以能源裝備、冶金裝備、鑽採裝備為主，以通用航空裝備、軌道交通裝備、節能環保裝備為輔，相關材料和零部件企業配套的產業體系。「成德高端能源裝備產業集群」，成為大陸25個先進製造業集群之一。

核電 競爭力

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