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全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

影像記錄上海 他退休更忙了

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

UTC航拍技術培訓中心教員，視覺中國簽約攝影師，微電影導演，獲得兩屆上海市銀齡奧斯卡微電影最佳導演獎，68歲的宋鑫寶有很多頭銜，退休後的他比之前更忙了。

中新社報導，為了拍攝日出，淩晨4點起床；為了保持飛行操作的精準性，零下二十攝氏度不戴手套……宋鑫寶有許多瘋狂舉動。他說：「年齡不是問題，只要是熱愛的事情，就會有很強的動力去做。」作為UTC航拍技術培訓中心教員，宋鑫寶已教過幾千名學生。

宋鑫寶是上海人，未來他計畫拍更多關於上海的作品。「我對上海老房子情有獨鍾，城市飛速發展，未來想更多地記錄上海，陪著這座城市一起進步，也給大家開發些沒見過的上海視角。」

和宋鑫寶一樣，很多老年人把退休生活過「出圈」。據中國大陸某短視頻平台數據顯示，截至2021年4月，入駐該短視頻平台60歲以上的創作者累計創作過6億條視頻，累計獲讚超過400億次，黃曾新就是其中的創作者之一。

73歲的上海市嚮明中學創新教育教師黃曾新從2020年初加入短視頻平台以來，通過分享創新發明科普視頻，已收穫45.3萬名粉絲，視頻獲讚超百萬。

上海 微電影 老年人

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