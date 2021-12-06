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漁民當電商 船在海上貨已賣出

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

12月5日，在浙江台州溫嶺石塘碼頭，「漁二代」鄭潔舉著自拍桿和網友們吆喝著。「如今漁船還在海上跑，漁獲物就在網上賣出去了。」鄭潔說，她一天就能接到上百箱的生鮮訂單。

中新社報導，如今，當地不少漁民做起電商，生意和生活蒸蒸日上。目前，溫嶺全市已有電商鎮14個、電商專業村93個，成為「十大淘寶村集群」之一。

數據顯示，2020年溫嶺市實現網絡零售額172.8億元（人民幣，下同），同比增長18.3%。2021年1月至9月，溫嶺市實現網絡零售額已達146.1億元，同比增長41.0%。

地處浙江沿海的溫嶺石塘鎮，近年來當地民眾從事起海鮮電商。今年，當地還聚焦「海鮮電商+新興領域青年」，建立「乘風破浪」電創青年聯盟，吸引十餘名有志青年回鄉創業。

與此同時，溫嶺正結合現代化漁業，發展水產品精深加工，打造區域品牌，升級產品附加值，推動當地漁民增收致富。

起步於1970年代末的溫嶺製鞋業為當地四大傳統支柱產業之一，但隨著產業越做越大，轉型升級成了制約發展的難題之一，這也促成新型商業模式的探索發展。

「點擊鏈接即可下單」，在溫嶺城北街道直播基地裡，連日來幾乎夜夜燈火通明，「在線打折」「工廠直銷」頻頻從直播間傳出。

該直播基地於2021年7年投用，設有11個專業直播間，並引入一家專業電商直播公司為企業提供直接銷售、專業培訓等服務。「開放至今，基地每天都能通過直播完成三四千單，雙十一期間我們準備了7萬多雙鞋子備戰。」該基地運營公司相關負責人葉凡說。

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