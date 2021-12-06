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高州龍眼肉 暢銷海內外

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東茂名高州市是中國大陸桂圓肉（即龍眼肉）主產區，形成中國大陸最大的龍眼加工交易中心，暢銷中國大陸各地及海外市場。

中新社報導，高州市農業農村局局長龍國源表示，桂圓肉是高州久負盛名的道地藥材，也是大陸國家地理標誌保護產品。高州龍眼加工的歷史可追溯到漢朝，後於民國時期開始普及，加工品除了桂圓肉外，還有龍眼乾、桂圓茶以及桂圓果粉等。目前，高州已形成了桂圓肉加工鎮、加工村和集散市場，龍眼加工，年交易量超兩萬噸。

而中國大陸最大的龍眼加工交易中心就坐落在高州分界鎮。分界鎮不僅是世界儲良龍眼的發源地，從1980年代起，該鎮的儲良龍眼母樹被以嫁接、圈枝等繁育方式，推廣至大陸各地及越南、緬甸、馬來西亞、泰國等國家，在全球種植面積超250萬畝，使儲良龍眼成為中國大陸乃至全球種植面積最大的龍眼品種。

分界鎮江記水果合作社負責人何木英表示，該合作社是採用純手工剝殼取肉，每日需上百個熟手工人流水作業，產出的桂圓肉價格較穩定，每公斤售價130元（人民幣，下同）左右，每年的春節和中秋節等重大節慶日前後，是桂圓的銷售旺季。

高州龍眼加工交易量非常龐大，除了消化本地及周邊縣區生產的龍眼，每年中有10個月，每日都有300至400噸的龍眼鮮果，從外地沿著高速公路運到高州分界鎮加工，形成中國大陸最大的龍眼加工交易中心。

高州市人大副主任李祖源說，近年來，當地打造了大陸最強龍眼加工業，年產值超12億元。

還依託龍眼加工產業，吸引集聚包裝製品、倉儲製冷、電商物流等關聯產業發展壯大。

中秋節 馬來西亞

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