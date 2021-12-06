福建師帶徒計畫 向台灣人才招手

福建省「師帶徒」台灣人才項目資本對接會暨台灣高層次人才認定政策解讀活動12月4日在福州市晉安區兩岸社區交流中心舉行。

中新社報導，活動現場，「師帶徒」台灣人才項目福州永久會址簽約落地晉安區兩岸社區交流中心，晉安區「智匯晉安」台灣人才驛站揭牌。兩岸社區交流中心將成為台灣高層次人才臨時辦公、項目展示、大型會議及活動交流的舉辦場所。

本次活動由福建省引進人才服務中心主辦，30多名在榕台灣專家學者線下參與的同時，還通過線上會議系統連接大陸各地及台灣的80餘名台灣人才共同參與、發布項目。

對接會共收到26項台灣專家科研項目，其中5項在會上進行展示，台灣人才吳正隆的鄉建鄉創環境整治項目吸引到福州市羅源縣起步鎮和寧德市周寧縣浦源鎮的關注。

據福建省引進人才服務中心趙永莉副主任表示，福建省人力資源與社會保障廳實施「師帶徒」引鳳計畫，打造「福建人才服務趕集日」，將省內外創新創業領軍人才的產業項目推薦給各創業群體。本次活動是面向台灣人才舉辦的專場活動，旨在將台灣專家學者優秀產業項目引入福建。

報導稱，台灣鴻海公司前微機電部門負責人藍海認為，將台灣科技領域一些深耕產業項目「嫁接」給福建各創業的群體，以「師帶徒」的形式，在福建各地領辦、聯辦、協辦各類經濟實體，孵化創業人才，落地創新企業，這種做法非常好，全面照顧到兩岸創業人才。