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廣州商用物業 11月成交量大增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

憑藉關聯大宗交易帶動，11月廣州商用物業（寫字樓、公寓、商鋪）成交量整體大幅上升，其中寫字樓和商鋪環比及同比升幅均超一倍。南沙區的商用物業成交量在全市領先，表現亮眼。

中新社報導，合富大數據5日提供的統計數據顯示，由於大宗交易帶動，11月廣州市寫字樓成交量為12.5萬平方公尺，環比10月升197%，同比上升247%。新增供應11.8萬平方公尺。其中南沙區成交量較一枝獨秀，在全市占比67%。

公寓市場方面，10月不少公寓個盤以價換量，推新頻頻，再加上大宗交易，成交量為今年內新高。數據顯示，11月廣州公寓成交量13.1萬平方公尺，環比10月上升43%，同比上升3%。新增供應7.5萬平方公尺，與10月持平。其中南沙區和增城區成交量環比有顯著提升。

商鋪也因大宗交易影響，成交量成為年內的次高位。數據顯示，11月廣州商鋪市場成交量9.9萬平方公尺，同比上升297%，環比10月上升99%。新增供應約2.2萬平方公尺。南沙區商鋪成交量連3個月領先全市。

合富輝煌商業地產副總經理鄧育華分析表示，受整體經濟大環境影響，寫字樓大宗交易以關聯交易為主，散售市場則受疫情影響成交淡靜，但主城區中心地段的熱門商務板塊依然獲得市場關注。公寓市場受房住不炒等大背景影響下，投資型的小面積公寓普遍以價換量但成交緩慢，而大平層公寓以不限購不限貸可個人名義購買的優勢，成交量逆市飄紅。

疫情 板塊

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