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香港航空人才優勢 輻射至大灣區

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

香港政府運輸及房屋局局長陳帆5日發表網誌指，香港政府正積極推動多項措施，把握「十四五」規劃綱要及「粵港澳大灣區發展規劃綱要」為航空產業帶來的機遇，將香港的航空業人才優勢，輻射至大灣區以至中國大陸，致力共同建設大灣區航空產業群。

香港中通社報導，大陸民航局與港澳兩地民航當局於11月30日簽署「聯合維修管理合作安排」，互認大陸、香港以及澳門飛機維修人員執照持有人，便利他們在三地的飛機維修機構工作。合作安排生效後，除了香港13間飛機維修機構外，大陸及澳門超過330間飛機維修機構會認受香港的飛機維修執照。

陳帆表示，此安排在沒有改變有關執照標準的同時，增加執照的認受性，並能讓香港本地約2200名飛機維修人員執照持有人或有志投身飛機維修行業的人士，有更多工作機會及更廣闊的發展空間。

在「十四五」規劃中，大陸政府給予香港航空業發展更大力度的支持，包括支持香港提升國際航空樞紐，並支持香港服務業向高端高增值方向發展，高質量建設粵港澳大灣區。

陳帆指出，當香港機場三跑道系統全面投入運作後， 預計2035年每年的客運能力將會增加至約1.2億人次，而每年的貨運能力則增加至約1000萬公噸。透過軟體的人才培育、硬體的基建規畫雙軌推進，加上三地通力合作，香港以至大灣區的航空業發展將飛得更高更遠。

香港 澳門

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