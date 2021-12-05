新華社：恒大問題屬「個案」風險 處置邁出關鍵一步

12月3日，中國恒大集團披露了可能無法履行擔保責任的公告，廣東省政府表示，當晚立即約談了恒大集團實控人許家印，並同意向恒大地產集團有限公司派出工作組。隨後，人民銀行、銀保監會、證監會、住建部就恒大問題作出回應。新華社今引述分析人士認為，恒大問題屬個案風險，處置邁出關鍵一步。這有利於進一步全面清查恒大整體債務規模，有效化解風險；有利於降低上下游企業和相關房地產企業面臨的不確定性風險；有利於維護各方合法權益，維護社會穩定。

報導指，綜合各部門回應看，恒大問題屬於個案風險，當前大陸房地產行業總體保持健康發展，房地產企業在債券市場的融資渠道保持暢通有序。人民銀行、證監會等部門的訊息顯示，恒大集團經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發。「大多數房地產企業堅守主業、經營穩健」。

針對恒大問題會給金融市場帶來什麼影響？報導引述銀保監會發言人說，恒大集團全部債務中，金融債務佔比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此不會對大陸銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。

證監會有關負責人指，目前，A股市場運行總體平穩，韌性較強、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在較低水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

恒大問題暴露以來，各方對於房地產企業的融資情況高度關注，中國人民銀行有關負責人表示，短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，大陸房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

如何看待廣東省政府向恒大地產派出工作組？報導引述法律人士認為，企業主動申請政府工作組進駐進行指導及幫助，政府組成工作組積極回應企業需求，以扶助企業脫困和化解風險，屬於政府履行維護社會穩定的職責範疇，符合相關法律法規。此外，此前海航集團重整案進入司法程序前，根據海航集團請求，海南省政府曾組建工作組進駐。

在風險處置過程中，如何保護境內外投資者、相關購房者等的合法權益？人民銀行有關負責人表示，有關部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東，嚴格遵守市場紀律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題。