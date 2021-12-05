方星海：推進碳排放權等期貨創新 期貨法有望明年發布

大陸證監會副主席方星海在5日舉行的第17屆中國（深圳）國際期貨大會發表演講時指出，今年以來，期貨行業基本法制定取得突破性進展，《期貨和衍生品法》（簡稱期貨法）通過一讀和二讀，有望在2022年三讀後正式發布。

據澎湃新聞，方星海還表示，期貨行業應打造多元開放期貨衍生品市場體系。要推進碳排放權、新能源金屬等期貨品種創新工作。

他並指，要繼續擴大特定開放品種範圍，深化已開放品種價格影響力，著力推動原油、PTA、鐵礦石等重點品種在區域定價影響力上形成突破；拓展多元化開放模式，穩步推進海外交割庫布局，逐步實現「交易端引進來，交割端走出去」。深入推進制度型開放，引入更多境外交易者參與大陸市場，以更高水平開放促進期貨行業質量和服務水平的提升。

報導指，在方星海看來，期貨行業要著力營造市場化、法治化、國際化的發展環境，發揮好期貨市場在資源配置中的重要作用，為大陸經濟高質量發展做出更大的貢獻。

方星海說，依法治市是期貨市場穩健發展的關鍵。要以《期貨法》立法框架和原則為指導，推動完善部門規章、自律規則等製度體系，不斷夯實期貨市場法治建設基礎，提升依法治市能力和水平。要以《期貨法》的頒布為契機，加強對期貨市場服務實體企業的宣介，凝聚各方發展期貨市場的共識。

此外，方星海認為，期貨行業還應打造多元開放期貨衍生品市場體系。