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海峽論壇將於十日舉行 對台釋出1603工作職位

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

大陸國台辦發言人馬曉光3日表示，第十三屆海峽論壇將於12月10日在福建舉辦，主會場設在廈門，11日將舉辦論壇大會，有關設區市和平潭綜合實驗區舉辦相關活動。這次論壇將向台灣青年提供1603個工作職位。

論壇組委會邀請了台灣有關政黨代表、台灣主辦單位代表，以及台灣行業精英、社團負責人、工青婦、鄉鎮村里農漁水利、民間信仰等各界嘉賓以不同方式出席論壇相關活動。目前，各項籌備工作基本就緒。

馬曉光表示，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題,採用線上線下結合、集中分散結合的舉辦方式，安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊41場活動，同期舉辦15場活動。

他表示，從6月份開始已陸續有20多場活動成功舉辦，1500多名台灣同胞參加，線上台胞10萬多人參與互動交流，相關話題網路閱讀量超過2000萬。

本屆論壇還將面向台灣青年，提供了1603個工作職位，簽訂鄉建鄉創、人才培養、台青創業、行業合作等領域多項協議。

青年 馬曉光

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