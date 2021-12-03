外媒：豐田將在大陸推新款小型電動車 採用比亞迪電池
四名消息人士表示，日本豐田汽車（Toyota）將在明年底針對中國市場推出一款全電動小型轎車，並向當地合作夥伴比亞迪尋求電池技術，使新車價格合理但內部空間寬敞。
路透報導，兩名消息人士指出，豐田汽車多年來一直想要在中國大陸推出一款小型電動汽車，既能在該國具有成本競爭力，且不影響舒適性，但一直未能實現。
一名消息人士表示，豐田的新電動車將比Corolla略大，可以把它想成是「有更大後座的Corolla」。
據了解，這款新電動車將在明年4月北京車展上以概念車亮相，然後很可能成為豐田新bZ系列全電動汽車推出的第二款車型，儘管暫時只會在中國銷售。
一名消息人士則表示，「這款車是由比亞迪電池技術促成的，它或多或少幫助我們解決了在提出具有寬敞內部空間的經濟型小型電動車時所面臨的挑戰。」它的定位將低於特斯拉或蔚來Nio ES6等高端電動車，但高於超廉價的宏光迷你電動車，後者起價僅4,500美元（約新台幣12.6萬），是中國目前最暢銷的電動汽車。
四名消息人士中的兩位說，豐田這款新車的價格將具有競爭力。其中一人說，它的售價可能低於人民幣20萬元（約新台幣88.4萬元），定位目標是中國的細分市場。
對此，豐田發言人表示，「我們不對未來的產品發表評論。」豐田認為，電池電動車是幫助實現碳中和的一個途徑，並致力於開發所有類型的電氣化汽車解決方案。
比亞迪早年在中國大陸以外鮮為人知，但2008年股神巴菲特買進比亞迪10%股份，讓該公司躍上頭條新聞，之後成為世界上最大新能源汽車製造商之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言