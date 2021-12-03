聽新聞
test
0:00 / 0:00
受疫情反覆影響 財新：大陸11月服務業PMI降至52.1
財新／Markit今日聯合公布，11月經季節性調整的中國服務業採購經理人指數（PMI）降至52.1，創三個月最低水準，但依然在榮枯線上方。上月數字為53.8。
據路透報導，Markit提供的新聞稿顯示，11月服務業新業務指數月比大降3.4個點至50.7，創3個月低位。
新聞稿顯示，調查樣本企業普遍反映，最近疫情病例數增多，影響服務業經營和銷售，疫情防控措施抑制了新訂單增長，外需增長也顯疲弱。
11月服務業投入價格指數升至6個月最高，且已連續17個月處於榮枯線上。用工成本、原料價格和能源費用上揚，共同加劇投入成本漲勢。
1日公布的財新11月中國製造業PMI時隔兩月再跌破榮枯線至49.9。受服務業和製造業PMI雙雙走低影響，財新11月中國綜合PMI亦降至51.2的三個月低點，且低於長期均值52.6。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言