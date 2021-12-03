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受疫情反覆影響 財新：大陸11月服務業PMI降至52.1

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為重慶一處商場。新華社
圖為重慶一處商場。新華社

財新／Markit今日聯合公布，11月經季節性調整的中國服務業採購經理人指數（PMI）降至52.1，創三個月最低水準，但依然在榮枯線上方。上月數字為53.8。

據路透報導，Markit提供的新聞稿顯示，11月服務業新業務指數月比大降3.4個點至50.7，創3個月低位。

新聞稿顯示，調查樣本企業普遍反映，最近疫情病例數增多，影響服務業經營和銷售，疫情防控措施抑制了新訂單增長，外需增長也顯疲弱。

11月服務業投入價格指數升至6個月最高，且已連續17個月處於榮枯線上。用工成本、原料價格和能源費用上揚，共同加劇投入成本漲勢。

1日公布的財新11月中國製造業PMI時隔兩月再跌破榮枯線至49.9。受服務業和製造業PMI雙雙走低影響，財新11月中國綜合PMI亦降至51.2的三個月低點，且低於長期均值52.6。

PMI 疫情

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