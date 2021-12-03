廈門台協會長吳家瑩：台商應堅定與台獨劃清界線

廈門台商協會會長吳家瑩日前表示，台商不能一面享受大陸的發展紅利，一面卻資助「台獨」，作為台商，必須在台獨和統一之間站隊，堅定與「台獨」分裂勢力劃清界限。

據香港中評社報導，吳家瑩表示，長期以來，大陸的政策立場一直十分明確。歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展，依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

他強調，「台獨」對兩岸的和平穩定是有嚴重傷害的，台商不能一面享受大陸的發展紅利，一面卻資助「台獨」，這是在做破壞兩岸和平穩定的事情，是兩岸民眾不能接受的。「大陸台商誰敢支持台獨，註定要在時代的洪流面前撞得粉身碎骨，屍骨無存。作為台商，必須在台獨和統一之間站隊了！」

他還稱，大陸長期以來給台商許多優惠政策，投資大陸的台商絕大部分都是創業起家，正是抓住了大陸改革開放之初的發展機遇與政策紅利，結合台資企業先進的經營理念和技術水平，才取得突破性的發展。

他表示，「從道義上講，我們對於大陸應該心懷感恩；從感情上講，我們都是炎黃子孫，應該共同為實現中華民族偉大復興而努力；從利益上講，我們台商都是兩岸關係和平發展的受益者。在大陸賺錢卻支持『台獨』分裂，這種行為與吃完飯摔碗、放下筷子罵娘有什麼差別？對於這種忘恩負義的行為，我們不能苟同。」

最後他稱，希望廣大台商台企站在民族大義一邊，堅定與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。