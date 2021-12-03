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滴滴出行宣布：自紐交所下市 改赴香港上市

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
滴滴出行3日宣布，將自紐交所下市。路透
滴滴出行3日宣布，將自紐交所下市。路透

大陸叫車軟體滴滴出行今日宣布啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。

滴滴出行在美上市，僅5個月時間。今年6月30日，滴滴正式在紐交所掛牌上市，之後遭到大陸官方以「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，火速下架旗下「滴滴企業版」等相關25個App，全面禁止新用戶註冊。

今年7月，大陸官方對滴滴的監管持續擴大，滴滴出行赴美上市後引發的數據跨海監管風暴擴大。大陸國家網信辦7月16日會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局和市場監管總局共七部門聯合進駐滴滴，展開網路安全審查，這種大陣仗前所未見。

8月，滴滴出行傳高層人事變動，據南華早報報導，大陸七大監管部門將調整滴滴出行核心高管團隊，包括滴滴聯合創始人兼董事長程維、聯合創始人兼總裁柳青以及負責國際業務的高級副總裁朱敬石等都被點名，恐遭撤換或調整。

不過，滴滴出行官微第一時間回應， 市場上關於公司管理層變動的傳言為不實信息，但證實目前正積極全面配合網絡安全審查。

滴滴出行

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