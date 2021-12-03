廣州一手房 上月成交近萬套

經歷了10月的低谷期，11月，廣州樓市成交量迎來小高峰。統計數據顯示，11月廣州一二手住宅成交量均上漲，其中一手房成交量逼近萬套。

中新社報導，網易房產監控數據顯示，11月廣州一手住宅網簽成交9268套，環比上漲29.44%。外圍五郊區（增城區、番禺區、南沙區、從化區和花都區）是成交主力，其中增城區成交2256套居廣州各區第一，成交套數最少的是海珠區，僅成交73套。

11月廣州市二手住宅的市場活躍度也高於10月，據廣州市房地產中介協會統計，11月廣州二手住宅共網簽6044套和58.76萬平方米，環比分別增長15.06%和15.58%。除南沙區、增城區環比下降外，其餘各區網簽面積環比均出現增長，中心城區（越秀區、海珠區、荔灣區、天河區、白雲區、黃埔區）增長幅度總體上高於外圍區域。

業內分析稱，廣州一手住宅新批供應連續4個月超過萬套，加上10月下旬以來的席捲全廣州的「降價風暴」，房企年底降價換量成功吸引了買家。