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65城新房、二手房 環比雙降

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

樓市降溫仍在持續。58同城、安居客2日發布的2021年「11月國民安居指數報告」顯示，11月份，中國65個重點城市新房在線均價和二手房掛牌價環比均現小幅回落。 　　

報告顯示，2021年11月，中國重點監測65城新房在線均價為每平方米17415元（人民幣，下同），環比微跌0.27%，其中有28城新房在線均價環比上漲。65城二手房在線掛牌均價為每平方米16840元，環比小幅下滑0.33%，其中，僅14城二手房掛牌均價環比上漲。 　　深圳、上海北京仍是中國房價最高的三個城市。從新房來看，深圳新房在線均價為每平方米57487元，上海每平方米52625元，北京每平方米46251元。 　　

三城二手房掛牌價均超過每平方米5萬元。其中，北京二手房掛牌均價分別為每平方米58881元、深圳為每平方米57176元、上海為每平方米54301元。 　　

報告指出，目前落實二手住房參考價制度的10個城市調控效果明顯。寧波、成都、三亞、西安、合肥和廣州6個城市11月份二手房掛牌價環比下行。 　　

從市場預期來看，報告指出，11月份，購房者信心指數為99.2，環比上漲3.4%。52.4%的購房者認為政策會繼續調控抑制房價上漲；33.9%的購房者認為今年房價與去年相比基本持平。

當月，房地產經紀人信心指數為83.6，環比上月略下降3.5%；認為政府會繼續出台政策限制房價的經紀人比例環比有下降。

二手房 北京 上海

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