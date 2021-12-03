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大陸養老有商機 2050年達百兆元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

國際房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行2日在北京公布的研究結果顯示，中國養老產業發展空間廣闊，預計2050年可達百兆元（人民幣，下同）規模，將成新型替代性支柱產業之一。 　中新社報導，根據第七次大陸全國人口普查的結果顯示，中國60歲以上的老齡人口已達到2.64億人，占比18.7%。其中65歲以上人口占比13.5%，較十年前上漲5.44個百分點。中國人口老齡化步伐加快，預計到2053年，中國老齡人口占比約為34.8%，老齡人口數量達到峰值4.87億，約占屆時亞洲老齡人口的二分之一、世界老齡人口的四分之一。 　　養老產業是滿足老年人特殊需要的複合型產業鏈，具有強公益、低收益等特徵。從供給來看，是以老齡服務、老齡產品、老齡地產和老齡金融為核心的復合型產業集群。現階段，中國養老是普遍性需求，養老產業規模已突破5.6萬億元。

戴德梁行北區策略發展顧問部主管徐天表示，自2012年起，中國開始推行「智慧城市」的建設，城市智能管理網絡技術的探索和發展實現了城市各項服務功能的技術化與信息化，為智慧養老的發展提供了客觀條件。  

據統計，中國有90%左右的老年人選擇居家養老，7%左右的老年人依託社區養老，只有3%的老年人入住機構養老。研究認為，政府在養老模式革新、醫養結合深化、智慧養老建設、養老金融開放等方面持續加大政策的支持。養老產業將呈現「多元化+市場化」、「產業化+資本化」和「智慧化+信息化」態勢。

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