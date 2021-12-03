溫州台商小鎮 台灣經驗築夢

「大陸學生更多，發展機會更大，我很想趁年輕多多磨練自己。」來自台灣的圍棋教練謝北辰近日在浙江省溫州市蒼南台商小鎮受訪時稱，到大陸就業創業一直都是他的夢想，今年他終於圓夢了。

中新社報導，謝北辰的圓夢地—蒼南台商小鎮，六年來已累計投資57.8億元人民幣，重點推進小鎮客廳、台灣特色創客街區、台灣青年創業園、水岸風情街等十大項目，是一個集創新生產、旅遊休閒、台灣文化為一體的「產城人文」融合的生態科技新鎮。

2016年從台南到蒼南的圍棋教練林虹冰在台商小鎮辦起弈海棋院，希望通過自己的努力，能讓更多兩岸的小棋手多交流、多溝通。她談到在大陸的事業時充滿信心，「我希望把圍棋教學事業做得更好，希望有更多孩子喜歡圍棋。」

蒼南台商小鎮工程建設指揮部專職副指揮施成義說，台商小鎮聚焦產業招大引強，已簽訂台灣地區優質項目25個，總投資約21.8億元人民幣。小鎮內的台灣青年創業園、水岸風情街即將投用，將吸引更多台商攜科技成果來投資、創業。

走進台資合資醫院—溫州和平國際醫院，「聽著鋼琴聲，聞著咖啡香，空氣中還瀰漫著甜甜的麵包香，這顛覆了我對醫院的印象。」一位來醫院體檢的市民說。

此情此景得益於台灣經驗帶來的延續和轉變。溫州和平國際醫院董事長、院長薛志輝說：「隨著大陸在醫療技術、生物醫藥等領域的創新發展，醫院在與台灣合作方進行技術支持、精細化管理、服務優化、人文關懷等方面深度合作的同時，也希望通過雙向交流、互學互鑒，實現優勢互補。」

「讓溫州民眾在家門口享受到來自台灣的優質健診服務」是溫州頤影健診醫院選擇落戶溫州的最大初衷。台灣在大健康方面經驗豐富、特色鮮明，通過引入台灣醫療先進理念和技術服務，傳承『精準健診，精細服務』的台式醫療服務理念，更好地為大陸民眾帶來健康的福祉。」頤影醫療管理（浙江）有限公司首席執行官郭王達說。