服務進出口 前10月增長12.7%

大陸商務部新聞發言人束玨婷2日表示，今年1-10月，中國大陸服務貿易繼續保持良好的增長態勢。服務進出口總額41980.3億元（人民幣，下同），與去年同期相比（同比）增長12.7%。

中新社報導，數據顯示，今年前10月，服務出口19974.3億元，增長29%；進口22006億元，增長1.1%。服務出口增幅大於進口27.9個百分點，帶動服務貿易逆差下降67.6%至2031.7億元，同比減少4247億元。10月當月，中國大陸服務進出口總額4139.7億元，同比增長24%。

前10月服務貿易主要呈現以下特點。一是知識密集型服務貿易占比提高。1-10月，中國大陸知識密集型服務進出口18566億元，增長13.3%，占服務進出口總額的比重達到44.2%，提升0.2個百分點。二是新冠疫情對旅行服務進出口的影響仍在持續。1-10月，中國大陸旅行服務進出口6316.8億元，下降了27.7%，其中，出口下降了39.5%，進口下降26.1%。

受疫情影響，世界貿易組織決定無限期推遲舉行第12屆部長級會議。束玨婷表示，這充分說明加強國際抗疫合作、盡快戰勝疫情的必要性和緊迫性。

當談及新冠變異毒株會否對中國大陸出口產生影響時，束玨婷稱，全球疫情起伏反復，世界經濟復甦仍面臨不確定性。將繼續密切跟蹤形勢變化，及時研判疫情對中國大陸外貿以及全球供應鏈的影響，針對外貿企業可能出現的問題和困難，及時研究政策舉措，並且要妥善應對。