竹產業產值 2035年逾兆人民幣

大陸國家林業和草原局近日披露，為有效發揮竹資源的生態和經濟優勢，因地制宜發展竹產業，大陸官方近日印發文件，計畫到2035年，中國大陸竹產業總產值超過1兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，中國大陸竹資源品種豐富、竹產品生產歷史悠久，現有竹子品種500餘種，集中分布於福建、江西、浙江等16個省區，竹林地面積超過700萬公頃。中國大陸也是世界上最主要的產竹國，產業橫跨一二三產，是極具活力和潛力的綠色富民產業。長期以來，大陸政府部門積極推動竹產業發展，竹產業呈現良好發展態勢。上萬個品種的竹產品已廣泛應用於建築、運輸、包裝、家具、裝飾、紡織、造紙、食品、醫藥、旅遊、康養等領域。

近日，大陸國家林草局、國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、自然資源部等10部門聯合印發「關於加快推進竹產業創新發展的意見」，要求大力保護和培育優質竹林資源，構建完備的現代竹產業體系，構築美麗鄉村竹林風景線。到2025年，大陸竹產業總產值突破7000億元；到2035年，大陸竹產業總產值超過1兆元。

意見指出，各地要科學合理利用竹資源，加快推動竹產業提質增效、轉型升級、實現跨越式發展。到2025年，基本建成現代竹產業體系，竹產業規模、質量、效益顯著提升，優質竹產品和服務供給能力明顯改善，建成一批具有國際競爭力的創新型龍頭企業、產業園區、產業集群，竹產業發展保持世界領先地位。到2035年，現代竹產業體系更加完善，美麗鄉村竹林風景線基本建成，主要竹產品進入全球價值鏈高端，中國大陸成為世界竹產業強國。

大陸國家林草局有關官員表示，將會同有關部門，指導和推動主要竹產區因地制宜編製專項實施方案，推出配套政策措施，推進竹產業高質量發展。