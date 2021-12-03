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竹產業產值 2035年逾兆人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國大陸計畫到2035年竹產業產值超過1兆元人民幣。圖為浙江鄣吳安吉心然竹木工藝品工作室的負責人王蓉在查看一件剛製作完成的手工竹編包。（新華社）
中國大陸計畫到2035年竹產業產值超過1兆元人民幣。圖為浙江鄣吳安吉心然竹木工藝品工作室的負責人王蓉在查看一件剛製作完成的手工竹編包。（新華社）

大陸國家林業和草原局近日披露，為有效發揮竹資源的生態和經濟優勢，因地制宜發展竹產業，大陸官方近日印發文件，計畫到2035年，中國大陸竹產業總產值超過1兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，中國大陸竹資源品種豐富、竹產品生產歷史悠久，現有竹子品種500餘種，集中分布於福建、江西、浙江等16個省區，竹林地面積超過700萬公頃。中國大陸也是世界上最主要的產竹國，產業橫跨一二三產，是極具活力和潛力的綠色富民產業。長期以來，大陸政府部門積極推動竹產業發展，竹產業呈現良好發展態勢。上萬個品種的竹產品已廣泛應用於建築、運輸、包裝、家具、裝飾、紡織、造紙、食品、醫藥、旅遊、康養等領域。

近日，大陸國家林草局、國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、自然資源部等10部門聯合印發「關於加快推進竹產業創新發展的意見」，要求大力保護和培育優質竹林資源，構建完備的現代竹產業體系，構築美麗鄉村竹林風景線。到2025年，大陸竹產業總產值突破7000億元；到2035年，大陸竹產業總產值超過1兆元。

意見指出，各地要科學合理利用竹資源，加快推動竹產業提質增效、轉型升級、實現跨越式發展。到2025年，基本建成現代竹產業體系，竹產業規模、質量、效益顯著提升，優質竹產品和服務供給能力明顯改善，建成一批具有國際競爭力的創新型龍頭企業、產業園區、產業集群，竹產業發展保持世界領先地位。到2035年，現代竹產業體系更加完善，美麗鄉村竹林風景線基本建成，主要竹產品進入全球價值鏈高端，中國大陸成為世界竹產業強國。

大陸國家林草局有關官員表示，將會同有關部門，指導和推動主要竹產區因地制宜編製專項實施方案，推出配套政策措施，推進竹產業高質量發展。

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