海南自貿港先行先試 擴大試點

海南自貿港先行先試監管試點12月起擴大實施範圍，此舉為自貿港建設提供更多壓力測試平台，助推海南全島封關進程。

中新社報導，大陸海關總署1日晚公布消息稱，自當日起，海南自貿港洋浦保稅港區先行先試的「一線放開、二線管住」進出口管理制度，將擴大到海口綜合保稅區、海口空港綜合保稅區試點。通過實施自貿港「零關稅」和加工增值貨物內銷出區享受免徵關稅等優惠政策，進一步加快通關速度、降低企業成本，提高跨境貿易便利化水平，推進海南自貿港全島封關運作。

「海南自由貿易港建設總體方案」明確，在2025年前全面實施海南自貿港早期落地的各項政策制度基礎上，率先實行「一線放開、二線管住」的自貿港貿易自由便利創新管理制度。

海南師範大學中國特色自由貿易港研究中心主任劉鋒2日表示，此次擴大先行先試監管試點，有利於加快形成自貿港海陸空區域開放試點齊頭並進的局面，也將做好壓力測試和制度供給，助推海南自貿港全島封關進程。

2020年9月，海南自貿港「一線放開、二線管住」監管試點在2.3平方公里的海南洋浦保稅港區實施。政策帶動園區經濟流量迅速做大。今年1月至10月，洋浦保稅港區新增註册企業同比增長3.71倍，新增備案外貿企業增長2.94倍，園區外貿進出口額大幅增長32.8倍。

擴大先行先試監管試點後，全島封關壓力測試平台增加。海口綜合保稅區是海南自貿港11個重點園區之一，園區有關負責人陳順表示，將通過自貿港「零關稅」政策和加工增值政策疊加，引進高端醫療器械製造、珠寶玉石加工、高新技術產業、高端消費品製造等重點產業。

海口空港綜合保稅區於今年5月4日獲批設立，目前已通過預驗收，首批減免稅設備運抵。該區建成後將依託「自貿港+空港+海關特殊監管區域」的政策疊加優勢發展飛機保稅維修、融資租賃、航材貿易、航空快件、跨境電商、保稅倉儲加工等產業。