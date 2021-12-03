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1-10月規上網企獲利增21.3%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工業和信息化部2日發布的數據顯示，1-10月份，中國大陸規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入13102億元（人民幣，下同），同比增長23.4%，增速較前三季度回落2個百分點，兩年平均增速為18.1%。

中新社報導，1-10月，大陸互聯網企業營業利潤和營業成本同步增長，互聯網企業實現營業利潤1174億元，同比增長21.3%。營業成本同比增長20.9%，增速較前三季度下降3.7個百分點。

與此同時，大陸互聯網企業研發費用增幅回落。1-10月，互聯網企業投入研發費用587.9億元，在去年同期較高基數的基礎上，同比增長2.6%，增速較前三季度回落9.3個百分點。

在移動互聯網方面，中國大陸市場移動應用程序（APP）總數持續下降。截至10月末，中國大陸國內市場上監測到的APP數量為272萬款，比9月末淨減少2萬款。其中，大陸本土第三方應用商店APP數量為136萬款，蘋果商店（中國區）APP數量為136萬款。

在各類APP中，遊戲類應用數量仍居首位。截至10月末，遊戲APP數量達67.9萬款，數量與9月末持平，占全部APP比重為25%。

截至10月末，中國大陸第三方應用商店在架應用分發總量達到20394億次。其中，遊戲類、日常工具類、社交通訊類、音樂視頻類APP下載量均超2000億次，分別達2924億次、2792億次、2545億次和2310億次，排名第一至四位。

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