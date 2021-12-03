海口美蘭國際機場 二期航站投運

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
作為海南自貿港建設的重大標誌性工程，海口美蘭國際機場二期擴建項目投入運營，圖為海口美蘭機場二期投運後的首個出港航班海南航空HU7181航班順利起飛。 （中新社）
作為海南自貿港建設的重大標誌性工程，海口美蘭國際機場二期擴建項目投入運營，圖為海口美蘭機場二期投運後的首個出港航班海南航空HU7181航班順利起飛。 （中新社）

12月2日上午9時許，海南航空HU7181和南方航空CZ6444搭載旅客從海口美蘭國際機場T2航站樓起飛，標誌著海南自貿港建設的重大標誌性工程—美蘭機場二期擴建項目正，式通航投運。

中新社報導，隨著美蘭機場二期投運，計畫到2025年，美蘭機場可滿足年旅客吞吐量3500萬人次、年貨郵吞吐量40萬噸的運行需求。

美蘭機場二期規劃用地約8644畝，擁有一條長3600公尺、寬60公尺的跑道，可起降世界上最大型號的民航客機A380；助航燈光採用國際三類盲降系統；新建的T2航站樓約30萬平方公尺，擁有110個值機櫃檯，配置離島免稅購物商業面積近1萬平方公尺。

海口美蘭國際機場二期擴建項目12月2日正式投入運營。圖為海口美蘭國際機場T2航站樓，海南航空工作人員在為旅客辦理登機。（新華社）
海口美蘭國際機場二期擴建項目12月2日正式投入運營。圖為海口美蘭國際機場T2航站樓，海南航空工作人員在為旅客辦理登機。（新華社）

當日早晨，不少旅客早早進入美蘭機場T2航站樓「打卡」。「航站樓設施先進、造型大氣，刷身分證進門就能顯示健康碼，辦理登機手續方便。我還收到了機場二期投運的紀念明信片，感受到了滿滿的熱情。」旅客李曉峰說。

T2航站樓內設計大型花園，展示海島各類植物和溫室草木。免稅店內，化妝品、手表、首飾、酒類、食品等免稅商品琳瑯滿目。步入其間，如穿行在熱帶風情濃郁的商業街。

隨著海南離島免稅政策紅利的持續釋放，海口美蘭機場已成為免稅奢侈品購物的重要樞紐。美蘭機場採用「即購即提」模式，消費者購買完免稅商品即可隨身帶上飛機，還提供免稅提貨、免稅郵寄等配套服務。

大陸民用航空局副局長胡振江在當日的投運儀式上表示，今年雖受多輪疫情的影響，但海南航空運輸市場表現搶眼，機場旅客吞吐量和貨郵吞吐量同比增幅均超過了20%。

可以預見在自貿港政策加持下，一旦疫情得到有效控制，海南航空市場將迎來爆發式增長。

海南省長馮飛在致辭中表示，希望美蘭機場以二期投運為契機，為海南打造面向太平洋、印度洋，輻射東南亞的區域性國際航空樞紐提供戰略支撐。他也透露，海南正在謀畫美蘭機場三期擴建。　

機場 疫情

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