陸機構預測：2022年房價 將漲2%-3.5%

中國大陸調研機構「中指研究院」於12月2日在「中國房地產大數據年會」上發布《中國房地產2021總結＆2022展望》報告。該報告指出，2022年，中國商品房銷售均價將結構性小漲2%至3.5%，但商品房銷售面積或出現下滑。

據中國大陸媒體「中新社」報導，中指研究院常務副院長黃瑜預計，「十四五」期間，中國商品房成交總量在66億平方米至68億平方米區間，換言之，平均每年商品房成交量約13億平方米至14億平方米。

黃瑜表示，2021年受到疫情影響，成交面積出現透支。因此，2022年商品房銷售面積可能下滑6.8%至8.3%左右，降至約16億平方米。且在之後幾年，該數字還會再逐漸降低。

黃瑜從房價與政策兩個面向來觀察未來中國房市，她認為，就房價來看，未來大陸購房需求會聚集在具有人口吸引力的一二線城市。隨著一二線商品房成交佔比逐步提升，預計2022年，商品房銷售均價將小幅結構性上漲，漲幅落在2%至3.5%之間。

黃瑜提到2022年政策面「房住不炒」總基調不變，但隨著樓市調整加深，信貸環境將有明顯改善，整體態勢或可延續到2022年第1季。不過在銀行端「兩道紅線」（房地產貸款佔比、個人住房貸款佔比）監管之下，信貸端要大幅鬆綁的可能性較小。此外，房地產稅或將落地，短期也可能進一步影響購房者預期。

事實上，大陸商品房銷售增長正在放緩。根據大陸國家統計局在11月15日發布的數據顯示，1-10月份，商品房銷售面積同比增長7.3%，商品房銷售額同比增長11.8%。這兩項累計指標，從年初的高位（同比增速均超過100%）維持逐月回落的態勢。