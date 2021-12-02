郁慕明：懲戒「台獨」的措施早該出來 否則「獨」越來越多

大陸近期頻頒布反「台獨」措施，新黨前主席郁慕明日前表示，懲戒「台獨」頑固分子的措施早就應該出來。如果沒有任何懲罰措施，「獨」的人就越來越多。

據港媒中評社報導，郁慕明表示，懲戒「台獨」頑固分子的措施早就應該出來，因為對「台獨」客氣，「台獨」認為你是在搞統戰，是沒有用的，反而對你反擊更強。大陸是反「台獨」，要求統一，所以對於在台灣搞「獨」的，當然要打到底。

郁慕明還說，「台獨」之所以存在，除了美國有一些人支持，還有一些金主在支持。這一措施是大陸在政策上「獎罰分明」。他還稱，搞台獨」一定要處置，不然沒有任何懲罰措施，「獨」的人就越來越多。

針對遠東集團近日被查處一事，郁慕明則指，對於不搞「台獨」的企業，他們不受影響，因為他們從來不去碰紅線，生意歸生意，他只做好生意。大陸是一個很大的市場，台企不要去碰到「紅線」，就有利賺；如果去碰觸「紅線」，支持「台獨」，就是自找麻煩。