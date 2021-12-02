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大陸銀保監會：豐富綠色金融商品、整合區域碳金融市場

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸推動綠色低碳。新華社
大陸推動綠色低碳。新華社

大陸銀保監會副主席周亮2日表示，要在《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》框架下，完善區域綠色金融規則，豐富各類綠色金融產品，加快整合區域碳金融市場，動員更多資金參與綠色投資。

亞洲金融高峰論壇2日召開，周亮在出席致詞時說，亞洲經濟合作步入新階段，但也面臨不少挑戰，包括關鍵基礎設施存在不足，醫療衛生體係比較薄弱，氣候環境面臨巨大壓力，數位鴻溝有所擴大等等。

周亮指出，要推動產業鏈健康運轉，鼓勵金融機構積極參與供應鏈金融、貿易金融、跨國併購等跨境業務。另一方面，要支持綠色低碳發展，包括推動金融機構體系、市場體系和產品體系創新，豐富綠色信貸、綠色保險、綠色債券、綠色基金等綠色金融產品，加快整合區域碳金融市場，動員更多資金參與綠色投資。

周亮說，要在《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》框架下，完善區域綠色金融規則，踐行環境、社會和治理理念，探索金融支持碳達峰碳中和的路徑與模式。

周亮還提到，要繼續紮實推進發展共享，譬如匯聚更多的金融資源支持國際抗疫，支持疫苗聯合研發、合作生產、公平分配等，以及完善區域金融治理，推動亞洲金融規制和標準建設，探索跨境金融風險防控機制。

巴黎協定 聯合國 疫苗

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