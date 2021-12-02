陸民航局對737 MAX發「適航指令」 專家指完成即具復飛條件

大陸民航局適航審定司2日發布一份針對波音737-8飛機的《適航指令》，確認相關改正措施能夠消除該機型機動特性增強系統（MCAS）的不安全狀態。大陸航空專家向環球時報表示，該《適航指令》意味著737 MAX在大陸復飛已沒有適航法規障礙，完成指令內容的飛機就具備了復飛條件。

據環球網報導，上述題為《機動特性增強系統（MCAS）不安全狀態的改正》的《適航指令》於2日發布，並於同日生效。該文件提到，波音737 MAX系列中的737-8 飛機先後發生印尼獅航和衣索比亞航空兩起空難，調查結果表明兩起事故的發生皆與飛機的MCAS系統有關。

《適航指令》稱，為了解決上述不安全狀態，波音啟動了飛行控制系統軟體和顯示系統軟體的設計更改工作，大陸民用航空局在對波音提交的飛行控制系統軟體設計更改、顯示系統設計更改、飛機飛行手冊修訂、水平安定面配平線束敷設更改等相關改正措施開展了全面的評估後，確認相關改正措施能夠消除上述不安全狀態。基於以上情況，大陸民用航空局頒發這一《適航指令》，並要求相關航空公司貫徹多項改正措施。

大陸航空專家王亞男表示，上述《適航指令》表明民航監管當局給出了認可意見，在完成《適航指令》中的改正措施後，相關飛機就具備了復飛條件。上個月，大陸民航局曾下發關於737-8飛機的《適航指令徵求意見通知》，當時民航局已表示，經全面評估後，確認波音公司的相關改正措施能消除MCAS系統的不安全狀態。

此前，大陸民航局相關負責人在回答737 MAX復飛問題時多次強調三原則，即飛機的設計修改必須獲得適航批准，駕駛員必須重新得到充分有效的訓練，兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施必須是有效的。

不過，報導也提到，儘管在適航法規上已無障礙，但大陸的737 MAX距離正式復飛依然還需要一段時間，航空公司需要進行如飛機改裝、飛行員訓練等工作。統計數字顯示，目前大陸航司有97架波音737-8客機，均處於停飛狀態。此外，上東航空、深圳航空、南方航空等航司也均有未接收的737 MAX系列飛機。

去年11月，美國聯邦航空局已宣布波音737 MAX獲得復飛許可，隨後巴西、加拿大等國也批准737 MAX復飛。