任正非護女心切 華為成功註冊小公主姚安娜原名「姚思為」商標

華為創辦人任正非的小女兒姚安娜（原名姚思為）日前出道成為藝人，任正非「護女心切」便積極註冊小女兒的名字商標。最近華為成功註冊姚思為、YAO SIWEI、ANNABEL YAO商標，商標國際分類涉服裝鞋帽、方便食品等。

大陸自媒體「搜狐科技」報導，據了解，華為公司首次註冊姚安娜商標為今年1月25日。2月3日，任正非第一次因「公權私用」的道歉登上微博熱搜，華為在內部論壇「心聲社區」中就註冊姚安娜商標事件發布了相關說明，指出註冊商標是為了避免姚安娜商標被惡意搶註，因姚安娜沒有註冊自己的公司，所以由任正非委託知識產權部代理註冊，以後將會轉讓給姚安娜工作室。說明中強調「任總是第一次公權私用，為此向全體員工道歉。」

資料顯示，華為目前也已經完成了姚安娜商標的註冊。

澎湃新聞報導，從今年1月15日開始，「姚安娜」商標申請出現井噴，短短兩個月已有78件，其中，華為公司於1月25日申請了多條「姚安娜」、「姚思為」、「YAO ANNA」、「YAO SIWEI」等商標註冊資料，商標類別涉及金融物管、服裝鞋帽、皮革皮具、日化用品、機械設備、通訊服務等，上述4個商標，華為技術有限公司各申請了29類，這個舉動受到外界廣泛關注。