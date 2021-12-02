大陸副總理胡春華：進一步優化人員入境「快捷通道」

為吸引外商投資，大陸國務院副總理胡春華2日在北京召開外商投資企業座談會，他在會上強調，要進一步優化人員入境「快捷通道」，促進國際物流暢通，幫助外資企業穩定供應鏈，還要進一步放寬外資市場准入、落實「非禁即入」，以支持外資項目更好落地。

據新華社報導，該座談會共有來自美國、歐盟、英國、日本、南韓、沙烏地阿拉伯等國家和地區的20多家外商投資企業代表參加。

胡春華指出，大陸有信心在做好疫情防控的同時，實現經濟更好發展。他說，要加強和改善各項服務，積極回應外資企業關切，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，支持外資企業在大陸更好投資興業。

對於現階段國際疫情依然嚴峻，胡春華指出，要採取切實措施，在確保防疫安全的同時，進一步優化人員入境「快捷通道」，促進國際物流暢通，幫助外資企業穩定供應鏈，做好各項防疫服務。

他還說，要加強服務保障，優化審批服務，加大用地、用電、用工等生產要素保障，進一步放寬外資市場准入、嚴格落實「非禁即入」，支持外資項目更好落地。

另一方面，胡春華提到，要主動對標國際高標準經貿規則，打造更好的營商環境，做好營商環境創新試點工作，要充分發揮各類外資工作機制的作用，積極回應外資企業關切，幫助解決困難和問題。