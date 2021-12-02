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支付寶與中國銀聯互聯互通 實現收款碼掃碼互認

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
支付寶與中國銀聯互聯互通，實現收款碼掃碼互認。（取自支付寶微信公眾號）
支付寶與中國銀聯互聯互通，實現收款碼掃碼互認。（取自支付寶微信公眾號）

在大陸官方反壟斷政策介入下，繼騰訊阿里巴巴大和解後，支付寶2日在官方微信公眾號發布，與中國銀聯在全大陸範圍，實現收款碼掃碼互認。

上海證券報報導，支付寶表示，在開放共用和安全有序的原則下，支付寶與中國銀聯攜手加速推進互聯互通，2020年開始基於條碼互聯互通業務展開密切溝通和探索，並陸續在北京、天津、廣州、深圳、成都、重慶、西安等多個城市實現收款碼掃碼互認。

支付寶指出，已經同時與中國銀聯推動完成了工行、建行、中行、交行、招行、中信、廣發銀行、Mi Pay等28家銀行和機構的開放合作，用戶可以透過各銀行、雲閃付及其他機構的APP掃描支付寶收款碼實現支付。

支付寶表示，未來將與中國銀聯等合作夥伴緊密合作，圍繞用戶體驗持續探索開放更多場景，切實推進支付領域的互聯互通，助力建設開放共用的數字生態。

公眾號 微信 北京 騰訊 阿里巴巴 支付寶

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