大陸電子駕駛證 12月10日起全面推行

在先前駕駛證（台稱「駕照」）電子化已覆蓋北京、上海、廣州、西安等200個城市，5,000多萬名駕駛人領取了電子駕駛證，大陸公安部2日發布電子駕駛證將於12月10日起，在中國大陸全面推行，實現手機線上「亮證」。

新華社報導，電子駕駛證透過全大陸「交管12123」App發放，與紙質駕駛證同等效力，在全大陸範圍內有效，駕駛人可以在辦理交管業務、接受執法檢查時出示使用，並可以拓展客貨運輸、汽車租賃、保險購置等社會應用場景。

《IT之家》報導，電子駕駛證由駕駛證基本信息、二維碼內嵌信息、電子證生成時間三部分組成。駕駛證基本信息主要包括駕駛人照片、證號、姓名、性別、國籍、出生日期、初次領證日期、准駕車型、有效期限、累積記分、狀態、證芯編號一維碼、住址、發證機關、檔案編號等內容。