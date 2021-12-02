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今天是「完全對稱日」 央視影片展現中國建築對稱之美

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
（截圖自影片）
（截圖自影片）

今天是2021年12月2日：20211202。大陸央視新聞微博稱，今天，有點特別，是「完全對稱日」。「20211202」，正著讀、反著讀都一樣。為此，央視製作了一則短片，讓觀眾感受講求對稱的中國傳統建築有多美。

這則約21秒的影片，分別以：福建客家土樓、北京故宮、故宮角樓、西安大雁塔、武漢黃鶴樓、山西喬家大院、天壇祈年殿等經典歷史建築，引領觀眾感受中國建築的對稱之美。

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