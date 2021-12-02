網易雲音樂「雲敲鑼」港交所上市 首日盤中就破發

網易雲音樂2日以「雲敲鑼」的方式在香港聯交所主板掛牌上市，作為全球音樂社區第一股，網易雲音樂開盤報價港幣205元，與招股定價相同，盤中一度最高觸及港幣205.2元，但截至11時，報港幣201.2港元，跌1.85%。

澎湃新聞報導，網易雲音樂在杭州總部舉行小規模線下儀式，並同步在網易伏羲沉浸式活動系統「瑤台」舉辦線上敲鑼儀式，邀請三位「丁磊」跨越21年線上線下同敲鑼。網易表示，這也是全球首個「元宇宙」上市儀式。

所謂三個「丁磊」，一個是線上下儀式敲鑼的丁磊本人，還有兩個是AI虛擬人「丁磊」，他們分別被刻畫成了2000年29歲的丁磊和2021年50歲的丁磊。會場上，只見身著黑色西裝，佩戴網易雲音樂徽章的兩個「丁磊」，同時與線下的丁磊一起敲響上市鑼。

網易CEO丁磊以「領悟」、「海闊天空」、「回家」、「追夢赤子心」四首歌，表達四次上市心境，「非常開心，網易雲音樂通過自己的努力，打破了很多不可能，讓中國音樂有了更多可能。」

丁磊強調，未來「雲村」要用創新拓展音樂產業的更多「可能性」，繼續打造有人情味的音樂社區；並不斷推動原創音樂、華語音樂快速發展。

丁磊前三次敲響上市鑼，分別是2000年網易在那斯達克上市、2019年網易有道在紐交所上市、2020年網易公司回歸港交所上市。

此次「元宇宙」上市儀式，或許為了展示網易在「元宇宙」方面的技術儲備。網易表示，很早就已在VR、AR、人工智慧、引擎、雲遊戲、區塊鏈等領域做準備，網易伏羲沉浸式活動系統瑤台是其中的落地產品之一。

瑤台先前就舉辦過第二屆分散式人工智慧大會、生物礦化國際研討會等學術會議，與傳統視訊會議的單一呈現方式區別，瑤台可按照需求和創意設置活動場景，還加入了PPT嵌入式播放、同聲翻譯、會議分析等會務功能。

同時瑤台還具有AI捏臉、表情遷移、動作遷移等能力。網易伏羲聯席負責人李仁傑指出，瑤台的後期發展方向是加入UGC內容，給使用者提供大量素材和內容，創建專屬活動室。使用者UGC活動室大可達到上千人規模，小可完成開家庭聚會Party、演唱會等。

丁磊也曾在第3季財報後的電話會議中表態，元宇宙是一個很火的概念，但目前誰也沒有接觸到元宇宙。網易在元宇宙相關技術和規則上，都做好了準備。「我們相信，元宇宙真正降臨的那一天，網易有能力快速搶跑。」

據先前招股書，今年前三季，網易雲音樂總營收人民幣51億元，年增52%；毛利率為0.4%；月活用戶達到1.84億；線上音樂付費使用者數2,752萬，年增超93%；線上音樂付費率達14.9%。營收增速、付費使用者增速及線上音樂付費率均位於行業第一。

不過數據顯示，2018年至2020年，網易雲音樂持續虧損，經調整後的淨虧損分別為人民幣20.06億元、20.16億元以及29.51億元。

截至今年上半年，網易雲音樂調整後淨虧損仍有人民幣5億元，但比起去年同期人民幣8億元的淨虧損已有所收窄。