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騰訊給2.57萬名員工股票獎勵 人均逾28萬元

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
騰訊給2.57萬名員工發股票，人均超28萬。騰訊公告截圖
騰訊給2.57萬名員工發股票，人均超28萬。騰訊公告截圖

為挽留人才，騰訊給員工發「大紅包」，騰訊控股1日晚間公告，董事會已決議向2.57萬名獎勵人士，授予合計441萬股獎勵股份，依此計算人均可獲得超過港幣8萬元（約新台幣28萬元）。

公告指出，發行目的是為了嘉許獎勵人士所作出的貢獻並吸引及挽留集團持續經營和發展所需要的人才。獎勵對象包括：雇員、 行政人員或高級職員、董事、專家、顧問或代理。

騰訊1日港股收盤價為每股港幣468.8元，據此計算，此次獎勵股票的總值約港幣20.67億元，按照2萬5,700名獎勵人士計算，人均可獲得超港幣8萬元。

根據騰訊第3季財報，截至2021年9月30日，騰訊集團員工數達10.7萬名。因此此次將有近24%的騰訊員工可獲得股票獎勵。同樣根據第3季財報，騰訊員工的月均工資約人民幣8.06萬元（約新台幣34萬元）。

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