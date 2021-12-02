粵港澳院士峰會 探討第三代半導體前景

「2021粵港澳院士峰會暨松山湖科學會議」11月30日至12月2日在廣東東莞舉行，這期間舉行的「大灣區第三代半導體產業發展座談會」上，來自海內外的新一代信息技術領域的院士專家，以及半導體產業領域的知名企業代表共同研討第三代半導體業發展前景。

中新社報導，半導體產業被譽為電子信息產業皇冠上的明珠，是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性產業。隨著中國大陸人工智慧、物聯網、智能製造、5G通信等新技術的蓬勃發展，半導體產業也迎來了前所未有的發展機遇。

會上，多位海內外信息技術領域的院士專家，以及半導體產業領域的知名企業代表，共同研討第三代半導體關鍵材料、功率器件關鍵技術研發，相關材料及器件在下游產業特別是新能源汽車、高鐵、儲能、電網等領域的應用問題。

「沒有真正的創新，我們是很難走到最前面去的。」中國科學院院士彭練矛認為，創新和產業化沒有矛盾，不一定每個創新的東西都會產業化，但沒有創新，永遠不會有自己的產業。

在中國科學院院士馬於光看來，目前對於第三代半導體的應用，發展路徑是比較明確清楚的。他建議，除了政府引導發展外，可通過市場驗證，讓市場選擇發展，同時在基礎研究方面可適當布局下一代或者更新一代的半導體技術。

第三代半導體產業技術創新戰略聯盟理事長吳玲建議，探索構建科技與資本深度融合的第三代半導體科技鏈網，以國家信用和科技信用為依託，以市場化的機制配置科技創新資源。