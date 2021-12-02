快訊

美國出現首例Omicron變種病毒 道瓊盤中漲520點轉為大跌461點

涉家暴高嘉瑜 林秉樞被收押：她應該很開心

陸第3季保險消費投訴 同比增18.35%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國銀保監會消費者權益保護局12月1日公布「關於2021年第三季度保險消費投訴情況的通報」顯示，當季銀保監會及其派出機構接收並轉送涉及保險公司的保險消費投訴同比增長18.35%。官方強調，將繼續加大投訴處理監管力度。

中新社報導，其中，涉及財產保險公司16669件，同比增長5.57%，占投訴總量的41.01%；人身保險公司23980件，同比增長29.23%，占投訴總量的58.99%。

人保財險投訴量位列財產保險公司第一；平安人壽投訴量為人身保險公司第一。

通報指出，從相對量指標看，財產保險公司億元（人民幣，下同）保費投訴量中位數為每億元7.50件，萬張保單投訴量中位數為每萬張0.50件；人身保險公司億元保費投訴量中位數為每億元2.43件，萬張保單投訴量中位數為每萬張0.28件，萬人次投訴量中位數為每萬人次0.11件。

從投訴涉及的主要險種看，財產保險公司涉及機動車輛保險糾紛投訴1513件，占財產保險公司投訴總量的63.07%；保證保險糾紛投訴1746件，占比10.47%。人保財險的機動車輛保險糾紛投訴量位列財產保險公司第一；人保財險、平安財險的保證保險糾紛投訴量位列財產保險公司前兩位。

在涉及人身保險公司投訴中，普通人壽保險糾紛投訴9337件，占人身保險公司投訴總量的38.94%；疾病保險糾紛投訴5323件，占比22.20%。平安人壽的普通人壽保險糾紛投訴量位列人身保險公司第一；太平洋人壽、新華人壽、泰康人壽的疾病保險糾紛投訴量位列人身保險公司前三位。

保險 保費 人民幣

延伸閱讀

保發中心估明年壽險保費負成長 示警通膨、升息風險

新壽核保利潤 上看300億元

影／飛來橫禍！房子剛買半年 門口發生車禍遭車撞入

虎豹潭意外未滿15歲罹難童無理賠 父痛批：非常不合理

相關新聞

不敵虧損擴大 愛奇藝傳將大規模裁員

據大陸媒體《第一財經》引據消息人士透露，目前百度旗下的大陸知名影音平台「愛奇藝」正在裁員，裁員比例在20％至40％之間。...

上海技能人才 去年平均工資逾13萬人民幣

上海市人力資源和社會保障局12月1日發布的企業技能人才市場工資價位顯示，2020年，技能人才平均工資為13.55萬元（人...

前11月 陸35家房企銷售額逾千億人民幣

中指研究院企業事業部負責人劉水在11月30日晚舉辦的中指企業研究成果月度分享會指出，今年前11月，大陸有35家房企銷售額...

深圳國際工業設計展揭幕

2021第九屆深圳國際工業設計大展1日在深圳開幕。來自中國大陸、荷蘭、土耳其、日本、丹麥、義大利、英國等國家和地區的60...

廣東消費規模 恢復近疫前水平

廣東省十三屆人大常委會第三十七次會議30日審議「廣東省政府關於擴大內需市場情況的報告」。該報告指出，今年1月至10月，廣...

階段性稅收緩繳 助製造業微企紓困

11月1日起，中國大陸對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施。大陸國家稅務總局公布的數據顯示，政策實施首月（11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。