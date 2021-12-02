陸第3季保險消費投訴 同比增18.35%

中國銀保監會消費者權益保護局12月1日公布「關於2021年第三季度保險消費投訴情況的通報」顯示，當季銀保監會及其派出機構接收並轉送涉及保險公司的保險消費投訴同比增長18.35%。官方強調，將繼續加大投訴處理監管力度。

中新社報導，其中，涉及財產保險公司16669件，同比增長5.57%，占投訴總量的41.01%；人身保險公司23980件，同比增長29.23%，占投訴總量的58.99%。

人保財險投訴量位列財產保險公司第一；平安人壽投訴量為人身保險公司第一。

通報指出，從相對量指標看，財產保險公司億元（人民幣，下同）保費投訴量中位數為每億元7.50件，萬張保單投訴量中位數為每萬張0.50件；人身保險公司億元保費投訴量中位數為每億元2.43件，萬張保單投訴量中位數為每萬張0.28件，萬人次投訴量中位數為每萬人次0.11件。

從投訴涉及的主要險種看，財產保險公司涉及機動車輛保險糾紛投訴1513件，占財產保險公司投訴總量的63.07%；保證保險糾紛投訴1746件，占比10.47%。人保財險的機動車輛保險糾紛投訴量位列財產保險公司第一；人保財險、平安財險的保證保險糾紛投訴量位列財產保險公司前兩位。

在涉及人身保險公司投訴中，普通人壽保險糾紛投訴9337件，占人身保險公司投訴總量的38.94%；疾病保險糾紛投訴5323件，占比22.20%。平安人壽的普通人壽保險糾紛投訴量位列人身保險公司第一；太平洋人壽、新華人壽、泰康人壽的疾病保險糾紛投訴量位列人身保險公司前三位。