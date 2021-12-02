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陸國產新能源二手車 成交亮眼

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
「2021第十五屆中國（太原）國際汽車展覽會」12月1日在山西太原開幕。展會現場新能源汽車備受青睞，看車、試車的民眾絡繹不絕。（中新社）
「2021第十五屆中國（太原）國際汽車展覽會」12月1日在山西太原開幕。展會現場新能源汽車備受青睞，看車、試車的民眾絡繹不絕。（中新社）

中國大陸二手車在線拍賣平台天天拍車大數據研究院方面12月1日發布的「11月二手車在線拍賣數據報告」顯示，11月，中國大陸自主品牌新能源二手車成交量占比高達77.9%，比所有外國品牌新能源二手車成交量之和還多。

中新社報導，據統計，日系品牌新能源二手車成交量占比為11.9%，德系品牌新能源二手車成交量占比4.9%，其他如韓系品牌、美系品牌分別占比4.0%，0.9%。

本月新能源二手車溢價榜單中，特斯拉、廣汽、小鵬、理想、雷克薩斯等多款品牌車型入榜。它們都是通過拍賣模式異地交易，獲得了比本地最高出價還高賣價。

2021世界智能網聯汽車大會披露的數據顯示，新能源車保有量跨越600萬輛大關。大數據報告顯示，一線城市新能源保有量居多。這些新能源車被置換後都流向哪裡？據大數據報告分析，北京新能源二手車主要輸出到青島、蘇州和重慶；上海新能源二手車主要輸出到青島、南京和合肥；廣州新能源二手車主要輸出到深圳、佛山和蘇州；深圳的新能源二手車則輸出到了廣州、蘇州和南京。

大數據研究院方面梳理了多款熱門純電動二手車的1到3年的保值率和趨勢後發現，歐拉R1最堅挺，一至三年的保值率走勢較為平緩。此外，特斯拉Model X、蔚來ES8和小鵬G3的三年保值率走勢表現不錯。

大數據報告顯示，大陸國產品牌二手車成交量占比達32%，德系品牌、日系品牌和美系品牌二手車成交量分別占比22%、17.3%和16.7%，這四大國別品牌合計占據了近90%的二手車成交量。

互聯網和大數據打破時間和空間限制，讓二手車流通更加科學精準高效。研究院方面分析，互聯網和大數據優化了車源收購、加快流通速率，降低成本。

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